Пентагон опозорился после слухов об уничтожении "Кинжала"

Пентагон опозорился после слухов об уничтожении "Кинжала"
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Американцы пытаются пропиарить собственный ВПК, запуская сомнительные слухи

Штаты запустили информационную компанию, призванную убедить пользователей в том, что американский ВПК смог сбить "Кинжал". По словам военного эксперта Юрия Кнутова, сбить гиперзвуковое вооружение довольно проблематично, особенно при возможностях американской зенитно-ракетной системы "Пэтриот".

Перехват "Кинжала" в принципе невозможен, учитывая способность ракет к смене траектории при полете. К тому же, "Пэтриот" не может сбивать маневрирующие цели, движущиеся на ошеломительной скорости.

Однако даже уничтожение "Кинжала" не даст никакого эффекта – падающая на огромной скорости ракета оставляет такой след на земле и разбивается на столько частиц, что узнать о технологии производства не представляется возможным. Вывод напрашивается один: Пентагон пытается показать миру собственные "достижения", которые, однако, оказались мнимыми.

Нужно помнить, что сами американцы провалили свою программу по разработке гиперзвука и систем соответствующего подавления.

"Поэтому считают, что, раз не получается самим создать ракеты, то нужно просто убедить всех, что они не представляют из себя ничего особенного", – заключил специалист.

Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
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