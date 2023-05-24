"Оружие будущего": Россия сделала из комплексов С-350 невозможное

СВО определила приоритеты в военном развитии страны

Российская противовоздушная оборона в будущем будет связана единой информационной системой – таким образом, чтобы при поражении командной батареи пусковые установки продолжали работать и поражать цели в воздухе, считает военный обозреватель Алексей Суконкин.

При поражении командной машины, естественно, потребуется для распределения задач иной комплекс – таковым может оказаться пролетающий в районе беспилотный летательный аппарат, другой ракетный комплекс или самолет.

Возможности российских комплексов ПВО опережают западные: у С-350 "Витязь" боекомплект состоит из двенадцати ракет – против четырех у ЗРК Patriot. Технический прогресс идет вперед, хотя количество снарядов остается прежним.

К слову, "Витязь" уже смог уничтожить украинские самолеты в полностью автоматическом режиме – оператор не прилагал руку к наведению и пуску. При таком режиме он просто не вмешивается – решением принял ИИ комплекса. Фактически, система сама выбрала нужный алгоритм, без участия человека.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты разрабатывают эффективные комплексы РЭБ против российской С-400.