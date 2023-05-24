"Оружие будущего": Россия сделала из комплексов С-350 невозможное

"Оружие будущего": Россия сделала из комплексов С-350 невозможное
Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
СВО определила приоритеты в военном развитии страны

Российская противовоздушная оборона в будущем будет связана единой информационной системой – таким образом, чтобы при поражении командной батареи пусковые установки продолжали работать и поражать цели в воздухе, считает военный обозреватель Алексей Суконкин.

При поражении командной машины, естественно, потребуется для распределения задач иной комплекс – таковым может оказаться пролетающий в районе беспилотный летательный аппарат, другой ракетный комплекс или самолет.

Возможности российских комплексов ПВО опережают западные: у С-350 "Витязь" боекомплект состоит из двенадцати ракет – против четырех у ЗРК Patriot. Технический прогресс идет вперед, хотя количество снарядов остается прежним.

К слову, "Витязь" уже смог уничтожить украинские самолеты в полностью автоматическом режиме – оператор не прилагал руку к наведению и пуску. При таком режиме он просто не вмешивается – решением принял ИИ комплекса. Фактически, система сама выбрала нужный алгоритм, без участия человека.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты разрабатывают эффективные комплексы РЭБ против российской С-400.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров

Киев пригрозил вторгнуться в другие регионы России

Украинцы пообещали, что это будет "постоянным процессом"

Появились новые подробности атаки ДРГ на Белгородскую область

Украинцы признались, что помогали нападавшим

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей