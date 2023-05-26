Military Watch: "Кинжал" взял под прицел все базы НАТО в Тихом океане

Military Watch: "Кинжал" взял под прицел все базы НАТО в Тихом океане
Ministry of Defence of the Russi/www.globallookpress.com
Защититься американцам нечем

Поражение дорогостоящей американской ЗРК Patriot в столице Украины, нанесенное российским гиперзвуком, стало доказательством чудовищной уязвимости западных ПВО в пределах Тихого океана, где размещено множество подобных систем. Об этом пишет Military Watch.

В материале говорится, что российский "Кинжал" фактически подавляет западную противовоздушную оборону любого радиуса действия. Повышенная живучесть и огромная скорость говорят о том, что любая цель превратится в заранее мертвую мишень.

Авторы указывают, что в тихоокеанском регионе расположено немало американских баз, прикрываемых "Патриотами". К тому же, ближайшие аналоги "Кинжала" имеются у Северной Кореи, которая также может легко "достать" до контингента НАТО в Тихом Океане.

В российском оборонном ведомстве ранее сообщили, что смогли получить новые доказательства разработок американского биологического оружия на Украине, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Military Watch ✓ Надежный источник
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