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Сегодня, 14 апреля, стало доподлинно известно, что Вооруженные силы украинского государства уже получили в свое распоряжение немецкие танки "Леопард". Российским бойцам удается успешно справляться с вражеской боевой техникой.
Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", одна единица уже захвачена нашими военнослужащими на Херсонщине. Военнослужащие ВС РФ не стали церемониться с вражеской боевой машиной и отправили ее на дно болота.
Такой информацией с общественностью поделился российский доброволец, действующий на Херсонском направлении. Командир добровольческого формирования сообщил, что здесь часто встречаются эти немецкие машины, передает телеканал "360". Впрочем, никаких серьезных проблем появление этой техники у Армии России не вызывает.
Что касается затопленного в болоте "Леопарда", российские диверсанты подбили танк и хотели затащить его на свои позиции. Однако этого сделать не удалось, и они справедливо рассудили, что тогда вражеской технике самое место на дне болота, отмечает "Радио 1".
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