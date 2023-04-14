Армия России захватила под Херсоном танк "Леопард"

Армия России захватила под Херсоном танк "Леопард"
Фото: Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Боевую машину с фашистским флером отправили в болото

Сегодня, 14 апреля, стало доподлинно известно, что Вооруженные силы украинского государства уже получили в свое распоряжение немецкие танки "Леопард". Российским бойцам удается успешно справляться с вражеской боевой техникой.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", одна единица уже захвачена нашими военнослужащими на Херсонщине. Военнослужащие ВС РФ не стали церемониться с вражеской боевой машиной и отправили ее на дно болота.

Такой информацией с общественностью поделился российский доброволец, действующий на Херсонском направлении. Командир добровольческого формирования сообщил, что здесь часто встречаются эти немецкие машины, передает телеканал "360". Впрочем, никаких серьезных проблем появление этой техники у Армии России не вызывает.

Что касается затопленного в болоте "Леопарда", российские диверсанты подбили танк и хотели затащить его на свои позиции. Однако этого сделать не удалось, и они справедливо рассудили, что тогда вражеской технике самое место на дне болота, отмечает "Радио 1".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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