Три причины: Киев раскрыл смысл нападений на Москву

Три причины: Киев раскрыл смысл нападений на Москву
Фото: Баранов Владимир/Globallook Press/www.globallookpress.com
Успехов украинцам это не принесло

Участившиеся случаи атак российской столицы с помощью беспилотников преследовали две основные цели: поднять боевой дух ВСУ в то время, когда успехи на фронте отсутствуют, а также породить подозрения в возможностях российской армии защитить собственное население. Об этом рассказали источники в украинском Минобороны. Хотя имеется и третья причина.

По словам официальных лиц в Киеве, западные партнеры Украины, которые когда-то были чрезвычайно чувствительны к обвинениям в использовании оружия НАТО в нападениях на российскую территорию, пришли к выводу, что ВСУ имеют право использовать свои собственные ресурсы для дестабилизации политического режима в России. 

Однако, как сообщает The Guardian, особых успехов украинской стороне это не принесло. Обеспокоенность российского общества, вопреки надеждам Киева, усиливаться не стала.

"Болевой порог пройден, и теперь люди к этому привыкли", – указывается в статье.

Даже работники во Внуково на условиях анонимности заявили западным журналистам, что никто не переживает из-за атак беспилотников и временным прекращением полетов в связи с этим. 

"Да, Украина может нанести удар по Москве, это теперь все знают. Но что с того? На данный момент общество не собирается менять свое отношение к Украине, все, мы достигли этой точки невозврата", – подытожили в материале.

Ранее "Утро.ру" сообщало о возобновлении работы аэропорта Внуково в штатном режиме после обнаружения БПЛА в воздушном пространстве.

Источник: The Guardian
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