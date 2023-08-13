Military Watch: Россия ударила по позициям ВСУ "уникальным оружием"

Military Watch: Россия ударила по позициям ВСУ "уникальным оружием"
Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
На Западе под впечатлением после смертоносной атаки

Российcкие войска ударили по позициям иностранных наемников, воюющих на стороне украинской армии, уникальными реактивными системами, говорится в материале Military Watch. Как оказалось, речь идет об успешно показавших себя РСЗО "Торнадо". 12 августа стало известно, что войска РФ атаковали пункт управления иностранных солдат ВСУ у Николаевки.

Ключевое преимущество российской РСЗО, пишет автор – широкий радиус поражения, а также доступность в применении точных зарядов. Производство этой системы активно налажено и расширено в последние десять лет.

Однако в издании вызвал затруднение ответ на вопрос, по кому именно пришелся залп из смертоносной РСЗО.

"Характер этой цели достаточно неопределенный. Источники сгруппировали два подразделения – "Польский добровольческий корпус" и "Грузинский легион", – говорится в материале.

А ранее в Guardian заявили, ссылаясь на собственные источники в Киеве, что за атаками ударных беспилотников по гражданским объектам в российском тылу стоит желание украинского правительства отвлечь население от собственных провалов и породить страх среди самих россиян. Однако в отсутствие успехов ВСУ была пройдена точка невозврата – Россия также привыкает к такого рода диверсиям.

Источник: The Military Watch ✓ Надежный источник
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