Американцы подло подставили Израиль ради Киева

Американцы подло подставили Израиль ради Киева
Фото: www.unsplash.com
Интересы евреев оказались на втором плане

В прессе появилась информация о том, что американская военная машина оперативно опустошает склады своих боеприпасов, которые находятся на территории Израиля. Оружие разместили в еврейском государстве для того, чтобы обеспечить безопасность страны в случае чрезвычайных ситуаций.

Однако сегодня ситуация, развернувшаяся на территории украинского государства, представляет значительно больший вес для вашингтонской администрации. Именно поэтому американцы забирают свои боеприпасы и отправляют их Вооруженным силам Незалежной.

Соответствующая информация активно тиражируется израильскими СМИ. Евреи весьма опечалены тем, что их интересы задвинули ради защиты профашистского киевского режима.

Отмечается, что официально обсуждаемые объекты считаются военными складами Америки и пользуются дипломатической неприкосновенностью. Однако по негласной договоренности, их содержимое было предназначено только для использования армией Израиля в критической ситуации. Теперь же боеприпасы отправляют на Украину.

К слову, ранее стало известно, что при избрании премьер-министром Словакии политика Роберта Фицо эта страна может отвернуться от Украины. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: Israel Hayom ✓ Надежный источник
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