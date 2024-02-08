Bloomberg заявил о подготовке Европы к трансатлантической войне

Обстановка на международной арене продолжает ухудшаться

Сегодня весь мир с большим вниманием наблюдает за тем, как обостряется противостояние между кандидатами на пост главы Соединенных Штатов Америки. Некоторые эксперты считают, что шансы бывшего американского лидера Дональда Трампа снова занять высокое кресло весьма велики. На этом фоне Европа начала подготовку к трансатлантической войне.



Такая информация появилась на страницах авторитетного западного издания Bloomberg. Как передает телеканал "360", в европейских государствах с большой тревогой ждут результатов выборов, которые состоятся в Штатах в ноябре текущего года.

Европейские эксперты уже вовсю занимаются тем, что стараются спрогнозировать, как будет выглядеть президентство этого политика. Евросоюз готовится к ответным действиям на карательные торговые меры, которые скорее всего обрушатся на блок, если Дональд Трамп победит, отмечает телеканал RT.

Источник агентства подчеркнул, что в европейских странах "общепризнанным" является мнение, согласно которому приход Трампа к власти повлечет введение жестких торговых тарифов, которые будут направлены против Евросоюза, передает информационный ресурс "Радио 1".

К слову, ранее глава Минобороны Польши призвал быть готовыми к войне с Россией.