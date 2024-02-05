"МК" назвал причину "внезапного" увольнения премьера Казахстана

"МК" назвал причину "внезапного" увольнения премьера Казахстана
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Токаев возложил ответственность за все провалы на кабмин

Отставка казахстанского премьера Алихана Смаилова, о которой стало известно 5 февраля, не стала неожиданной для политических элит в республике. Чуть ли не все аналитики с местными медиа предрекали на протяжении прошлого года уход главы кабмина. Предполагалось, что Касым-Жомарт Токаев объявит об этом во время выступления на расширенном заседании, которое состоится 7 февраля. Тем не менее, все произошло двумя днями ранее.

Еще в 2023 году Токаев устроил разнос кабинету министров. В июне глава республики обвинил министров в инфляции и подорожании цен на продукты питания, сообщив, что принятые меры оказались неэффективными, а власти пытались бороться не с причиной, а со следствием.

Возложение ответственности пошло по вертикали – кабмин обвинил во всем регионы. Параллельно по Казахстану "шагали" коммунальные аварии, из строя выходили ТЭЦ, из-за чего население страдало от отсутствия тепла и воды.  Износ теплосетей в Казахстане превысил 50%.

Как указывали политологи, ключевая претензия к Смаилову заключалась в провальной попытке кабмине перестроиться и предложить новую политику. А теперь население посчитает отставку как шанс на лучшие перемены.

Впрочем, пишет "МК", пока что все выводы преждевременны. До тех пор остается ждать объявления нового состава правительства.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник

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