Незалежным пришлось несладко

Бойцы армии России освободили стратегически важный город Селидово в ДНР, что стало значимым успехом на полях проведения спецоперации по демилитаризации киевского режима. Такой важной информацией поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны.

Операция по установлению контроля над крупным городом включала несколько этапов, начавшихся с занятия южных и восточных районов. В результате незалежные вояки были вытеснены к центральной части города, где начались ожесточенные уличные бои.

Селидово имеет важное значение для ведения боевых действий, поскольку его расположение позволяет контролировать транспортные пути и укрепить позиции на прилегающих территориях. Закрепившись на стратегических участках города, российские силы смогли постепенно окружить его, практически взяв населенный пункт в кольцо, что серьезно ограничило возможности противника для маневров и доставки подкреплений.

Активные боевые действия велись в районах с высотной застройкой, что усложняло продвижение и требовало скоординированных действий. Боевые столкновения на улицах требуют особого мастерства и подготовки, поскольку подобные условия создают риски и для наступающих, и для обороняющихся. Тем не менее, благодаря успешной координации и действиям отдельных частей, группировка "Центр" смогла закрепиться и блистательно завершить операцию.

К слову, ранее стало известно о нападении боевого дрона на Чечню.