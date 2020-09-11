Ранее Ксению Качалину материально обеспечивал попавший за решетку актер

Бывшая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина рассказала о своей нелегкой участи. Стало известно, что спивающаяся женщина едва сводит концы с концами.

Перед встречей с журналистом Качалина попросила заехать в магазин и купить ей продукты. Бывшая актриса заказала сигареты, молоко для кошек, а также шоколад и печенье в качестве закуски к шампанскому.

Экс-супруга Ефремова призналась, что сейчас у нее нет денег ни на еду, ни на новые вещи. Раньше ее обеспечивал сам актер. Но теперь Михаил Олегович отбывает наказание в колонии общего режима.

Ксения Качалина пожаловалась, что дома у нее не работают ни телевизор, ни радио, ни Интернет, передает "Экспресс Газета".

"Возможно, за неуплату" – смущенно объяснилась женщина.

На вопрос журналиста о приговоре суда по делу Ефремова Качалина ответила, что не хочет осуждать бывшего супруга. Мол, она не была на месте аварии и не видела происходящего своими глазами.

Также бывшая актриса высказалась о своей дочери Анне Марии. К слову, Качалину лишили родительских прав за разгульный образ жизни. Опекунство над девочкой взял Ефремов.

В недавнем интервью Анна Мария рассказала, через какой ужас ей пришлось пройти, живя с матерью. По ее словам, Качалина постоянно пила, проводила время с сомнительными личностями, а также поднимала руку на дочь.