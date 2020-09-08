Суд вынес приговор

Михаил Ефремов будет отбывать наказание в колонии общего режима. Ему дали 8 лет. Об этом в Пресненском суде сообщили 8 сентября, пишет РИА "Новости". Актеру огласили приговор.

Ефремова взяли под стражу в зале суда. Сообщается, что старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова актер должен выплатить 800 тыс. рублей.

На три года Ефремова лишили прав. Михаил слова судьи воспринял без эмоций, с опущенной головой. Его жена Софья Кругликова едва сдерживала слезы, передает телеграм-канал "Комсомолки".

Родственники погибшего Захарова не собираются обжаловать приговор, наказанием Ефремову они удовлетворены. Защита артиста также не намерена обжаловать приговор, пишет телеграм-канал РБК, Напомним, на прениях адвокат Эльман Пашаев просил суд не лишать свободы Ефремова.

Государственные награды останутся при артисте, передает RT в "Телеграм". Видео из зала суда публикует LIFE SHOT.