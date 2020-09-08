Спектакль окончен: Ефремову выносят приговор. LIVE

Спектакль окончен: Ефремову выносят приговор. LIVE
Михаил Ефремов. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сегодня станет известно, каким будет наказание для артиста после смертельной аварии в центре Москвы

8 сентября в 11 часов вынесут приговор Михаилу Ефремову. О наказании для актера сообщат в Пресненском суде. Утро.ру ведет текстовую трансляцию.

11:45 Судья зачитывает показания родственников жертвы ДТП Сергея Захарова и свидетелей.

11:42 Актер слушает приговор, опустив голову, передает РБК. Судья отмечает, что Ефремов вину так и не признал. Видимо, последнее заявление во время прений сторон артисту не зачтется. Напомним, тогда он заявил, что признает свою вину.

11:35 Вина Ефремова "полностью подтверждается доказательствами", говорит судья. Об этом пишет в Телеграм "Медуза".

11:32 Супруга Михаила Софья стоит напротив стола судьи. Несмотря на то, что женщина в маске, журналисты отмечают, как она побледнела после того, как начали оглашать приговор. Судя по всему, ей нехорошо. На столе перед Кругликовой стоят карманные иконы, передает телеграм-канал МК.

11:25 Суд признал Ефремова виновным в ДТП. В приговоре, который зачитывает судья, похоже, не менее 20 листов, сообщают присутствующие в зале журналисты. Прессу все же впустили.

" Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения"),

цитирует слова судьи РИА Новости.

11:20 В зале суда сегодня нет скамеек. Слушать приговор в течение нескольких часов присутствующим придется стоя, передает корреспондент "Комсомолки".

11:15 На улице тем временем – настоящая вакханалия. В толпе громогласно вещает Никита Джигурда, который не верит в виновность актера, беснуются фанаты, устроившие толкучку. Крики не стихают.

11:12 Журналистов попросили удалиться из зала суда, передает телеграм-канал НТВ.

11:06 Оглашение приговора Ефремову затягивается. Ранее сообщалось, что его начнут зачитывать в 11:00.

10:58 Перед судом разгуливают ряженые из числа противников актера. Тем временем местами начались стычки – поклонники Ефремова бросаются на журналистов и пытаются пробиться поближе, "в первый ряд".

10:55 Ефремов зашел в здание суда. Фанаты скандируют "Михаил не виноват!" Адвокат актера Эльман Пашаев уже на месте.

10:51 Помочь артисту пришел шаман. Мужчина в традиционном облачении отгоняет злых духов перед оглашением приговора Михаилу. Об этом пишет телеграм канал "Комсомолки".

10:45 Поддержать Ефремова приехали музыкант Гарик Сукачев и актер Иван Охлобыстин. Супруга артиста Софья ждала его у здания суда.

10:38 Интересно, что в суд Михаил отправился без вещей. В его руках заметили лишь папку.

10:31 Ефремов сел в автомобиль. Через считанные минуты решится его судьба.

10:28 Судя по кадрам, которые публикует Life, Ефремова сейчас повезут в суд. Актер вышел из квартиры. Он спускается вниз в окружении репортеров и поклонников, выкрикивающих "Вы не виноваты".

10:17 У дома Ефремова собрались его поклонники. Играет музыка. Об этом сообщает телеграм-канал МК. У здания Пресненского суда также стоят в ожидании журналисты и группы поддержки артиста.

10:15 Прокуратура ранее запросила 11 лет колонии общего режима для Ефремова. Судья же должна решить, есть ли в деле о смертельной аварии смягчающие обстоятельства, которые позволят уменьшить срок.

10:12 Позже в суде на прениях сторон Ефремов все же признал свою вину. Через некоторое время СМИ опубликовали тайные переговоры Михаила с адвокатом. По словам артиста, он ожидает, что ему дадут восемь лет.

10:00 Процесс, за которым следила вся страна, продолжался ровно три месяца. За это время произошло немало скандалов. Актер, который вначале записал видео с извинениями в адрес семьи погибшего и покаялся, позже заявил, что ничего не помнит и отказался признавать вину. Его адвокат Эльман Пашаев пытался доказать, что артиста в тот роковой день за рулем не было. Некоторые коллеги и поклонники Ефремова заявляли также, что не верят в его виновность – мол, звезду просто подставили.

ДТП с участием Ефремова случилось 8 июня в центре Москвы. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee столкнулся с фургоном "Лада" в районе Смоленской площади. Сидевший за рулем курьер Сергей Захаров умер в больнице через несколько часов.

Отдел информации

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