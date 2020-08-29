Невиновен: доказательство о вине Ефремова в ДТП назвали "фейком"

Невиновен: доказательство о вине Ефремова в ДТП назвали "фейком"
Михаил Ефремов. Фото: Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
Джигурда намерен развенчать все "мифы" и посадить адвоката, который распространяет "подделки"

Никита Джигурда проявил активную позицию по ДТП с Михаилом Ефремовым, который является фигурантом уголовного дела. Артист написал заявление в правоохранительные органы на представителя потерпевших: адвокат, по его словам, распространил неподлинное видео, якобы подтверждающее причастие Ефремова к смертельной трагедии, а "подделку".

Ранее в СМИ появился видеоролик, который, как предполагается, свидетельствует о вине Ефремова в ДТП, повлекшее смерть водителя. Джигурда требует, чтобы запись признали фейком, и подал для этого в ОМВД Пресненского района соответствующее заявление. Шоумен утверждает: у него есть доказательства. Он даже привлек к делу "смелого, именитого" эксперта, услугами которого будто бы пользуются все силовые структуры вплоть до ФСБ.

"Это лицензированный специалист, который дал заключение, что на видео видны следы монтажа. Экспертиза показала, что на опубликованном видео идентификация невозможна с научно-технической точки зрения, – заявил Джигурда в беседе с MK.ru.

Артист намерен привлечь к уголовной ответственности адвоката семьи погибшего и уверен, что сможет таким образом изменить ход судебного процесса. Он уверен, что в тот злополучный день Ефремов не сидел за рулем автомобиля, а из его водительского кресла на Садовом кольце "выставляется чужая нога".

"Это подстава, – заключил артист. 

Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что судебный процесс над Михаилом Ефремовым напоминает цирк, что еще больше портит репутацию актера, попавшего в смертельное ДТП.

Егор МАЛКОВ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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опять достали из комода это ряженое пугало,уберайте обратно или отошлите на его родину к свидомым
Андрей Зашелов
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Цирк уехал, а клоун остался
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