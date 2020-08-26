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Судебный процесс над Михаилом Ефремовым напоминает цирк, что еще больше портит репутацию актера, попавшего в смертельное ДТП. Артист ведет себя бессовестно, а история уже порядком всем надоела. Таким мнением поделился политолог и экономист Евгений Сатановский.
"Это уже даже не суд, а шоу уродов",
– высказался эксперт, аргументировав свои слова поведением адвокатов. Сам же артист, по его мнению, совсем совесть потерял. Затем Сатановский жестко прошелся по Ефремову:
"Выглядит, как последняя скотина и ведет себя так же".
Политолог добавил: если бы знаменитость "прибили" прямо на месте аварии, то ему удалось бы сохранить свою репутацию, и люди вспоминали бы о нем без отвращения. Однако теперь, когда судебный процесс затянулся, такой исход невозможен. "Всех достал", – заключил Сатановский в своем телеграм-канале.
Напомним, что заседание по делу Михаила Ефремова перенесли на 31 августа из-за отказа актера от своего адвоката. Защитник семьи погибшего водителя назвал это частью определенного плана, чтобы выиграть время и подготовить свидетеля.
При этом, по мнению эксперта, если Ефремов все же признает вину, ему могут дать минимальный срок.
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