Актера и адвокатов обвинили в недостойном поведении

Судебный процесс над Михаилом Ефремовым напоминает цирк, что еще больше портит репутацию актера, попавшего в смертельное ДТП. Артист ведет себя бессовестно, а история уже порядком всем надоела. Таким мнением поделился политолог и экономист Евгений Сатановский.



"Это уже даже не суд, а шоу уродов",

– высказался эксперт, аргументировав свои слова поведением адвокатов. Сам же артист, по его мнению, совсем совесть потерял. Затем Сатановский жестко прошелся по Ефремову:

"Выглядит, как последняя скотина и ведет себя так же".

Политолог добавил: если бы знаменитость "прибили" прямо на месте аварии, то ему удалось бы сохранить свою репутацию, и люди вспоминали бы о нем без отвращения. Однако теперь, когда судебный процесс затянулся, такой исход невозможен. "Всех достал", – заключил Сатановский в своем телеграм-канале.

Напомним, что заседание по делу Михаила Ефремова перенесли на 31 августа из-за отказа актера от своего адвоката. Защитник семьи погибшего водителя назвал это частью определенного плана, чтобы выиграть время и подготовить свидетеля.

При этом, по мнению эксперта, если Ефремов все же признает вину, ему могут дать минимальный срок.