Возвращение защитника актера к работе может оказаться частью плана

Михаил Ефремов намеренно затягивает судебный процесс для того, чтобы подготовить свидетеля. Таким мнением поделился адвокат семьи погибшего в аварии Александр Добровинский.

Он считает, что отказ актера от услуг его адвоката Эльмана Пашаева – "тактический ход", чтобы выиграть время. Напомним, по этой причине заседание перенесли на 31 августа. По словам защитника родственников Сергея Захарова, он еще на прошлой неделе утверждал: Пашаев вернется, что и произошло накануне.

А вот адвокат Сергей Жорин придерживается другой позиции. По его мнению, у Ефремова нет никакого плана, и все действия актера можно объяснить лишь его нестабильным психическим состоянием.

"Сегодня он признает вину, а завтра не признает",

– высказался юрист. Кроме того, он добавил: артист слушает неверные советы, передает Teleprogramma.pro.

Напомним, адвокат Михаила Ефремова уверяет, что в момент аварии за рулем находился другой человек. То же утверждает и свидетель со стороны защиты.

Добровинский, напротив, заявил о наличии записи, которая, по его словам, доказывает вину артиста.