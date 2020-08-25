Адвокат: Ефремов намеренно откладывает суд

Адвокат: Ефремов намеренно откладывает суд
Михаил Ефремов. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Возвращение защитника актера к работе может оказаться частью плана

Михаил Ефремов намеренно затягивает судебный процесс для того, чтобы подготовить свидетеля. Таким мнением поделился адвокат семьи погибшего в аварии Александр Добровинский.

Он считает, что отказ актера от услуг его адвоката Эльмана Пашаева – "тактический ход", чтобы выиграть время. Напомним, по этой причине заседание перенесли на 31 августа. По словам защитника родственников Сергея Захарова, он еще на прошлой неделе утверждал: Пашаев вернется, что и произошло накануне.

А вот адвокат Сергей Жорин придерживается другой позиции. По его мнению, у Ефремова нет никакого плана, и все действия актера можно объяснить лишь его нестабильным психическим состоянием.

"Сегодня он признает вину, а завтра не признает",

– высказался юрист. Кроме того, он добавил: артист слушает неверные советы, передает Teleprogramma.pro.

Напомним, адвокат Михаила Ефремова уверяет, что в момент аварии за рулем находился другой человек. То же утверждает и свидетель со стороны защиты.

Добровинский, напротив, заявил о наличии записи, которая, по его словам, доказывает вину артиста.

Фоторепортаж
"Это очень большая трагедия": появились подробности аварии с Ефремовым
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС
Карина СИРАЗОВА

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