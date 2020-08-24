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Михаил Ефремов заключил новое соглашение со скандальным адвокатом Эльманом Пашаевым, от услуг которого актер отказался несколько дней назад. Теперь он снова будет защищать артиста в суде. Об этом журналистам рассказал сам юрист.
Адвокат сообщил, что он вместе со своей коллегой Елизаветой Шаргородской "снова в деле". Кроме того, добавил Пашаев, на него оказывают давление, чтобы он отказался защищать Ефремова, передает "Московский комсомолец".
Напомним, 21 августа Михаил Ефремов заявил, что больше не нуждается в услугах своих адвокатов. Как заявил Пашаев, такое решение актер принял из-за того, что суд предвзято относится к защитникам артиста.
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