После скандала актера будет защищать его бывший юрист

Михаил Ефремов заключил новое соглашение со скандальным адвокатом Эльманом Пашаевым, от услуг которого актер отказался несколько дней назад. Теперь он снова будет защищать артиста в суде. Об этом журналистам рассказал сам юрист.

Адвокат сообщил, что он вместе со своей коллегой Елизаветой Шаргородской "снова в деле". Кроме того, добавил Пашаев, на него оказывают давление, чтобы он отказался защищать Ефремова, передает "Московский комсомолец".

Напомним, 21 августа Михаил Ефремов заявил, что больше не нуждается в услугах своих адвокатов. Как заявил Пашаев, такое решение актер принял из-за того, что суд предвзято относится к защитникам артиста.