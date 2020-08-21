Актер будет лишь консультироваться у своего бывшего защитника

Страсти вокруг резонансного ДТП с Михаилом Ефремовым не утихают. Актер решил отказаться от услуг прославившегося скандальными высказываниями адвоката Эльмана Пашаева.

Ефремов заявил, что больше не нуждается в услугах своих адвокатов – теперь его защитники в суде разжалованы в консультанты, передает РИА "Новости".

Сам Пашаев заявил, что причина решения Ефремова заключается в том, что суд предвзято относиться к защитникам актера. В частности, по словам юриста, им было отказано почти по всех ходатайствах. Ролик с его выступлением опубликовал телеканал "360".

Стоит отметить, что Эльман Пашаев не раз становился объектом внимания публики. Последний скандал с его участием разразился буквально сегодня. Юрист устроил разборки в прямо в зале суда. Пашаев заявил отвод судье Елене Абрамовой, обвинив ее в личной заинтересованности в исходе дела.

Одно из заседаний, состоявшихся на днях, тоже было ознаменовано конфликтом, на этот раз между юристами. Тогда защитник актера вступил в словесную перепалку с адвокатом потерпевшей стороны.

При этом недавно всплыли неприятные подробности биографии Пашаева. Оказалось, всего год назад адвокат Ефремова сам был на скамье подсудимых. По данным СМИ, юрист получил год условно за избиение.