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В Пресненском суде Москвы проходит очередное слушание по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова, в котором погиб водитель Сергей Захаров. Адвокат артиста Эльман Пашаев устроил разборки в зале.
Так, юрист заявил отвод судье Елене Абрамовой. Об этом сообщает телеграм-канал "НеМалахов". Также Пашаев заявил, что с его денег, как налогоплательщика, судья получает зарплату. Адвоката разозлил тот факт, что слушания проходят каждый день, а к Ефремову относятся хуже, чем к маньякам. Актер, по его словам, пребывает в шоке.
"Лучше казните его сразу!"
– воскликнул Пашаев, не довольный тем, что ему не дают времени на подготовку к суду.
Как отмечает телеканал "360", ни гособвинение, ни защита потерпевшей стороны не поддержали его просьбу по судье.
Ранее свидетель защиты заявил, что за рулем машины Ефремова сидел не актер, а достаточно непростой и знаменитый человек. На слушаниях выступила и жена актера, во время допроса которой был затронут вопрос о его любовнице. Софья Кругликова также рассказала о состоянии супруга после аварии.
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