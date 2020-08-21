"Лучше казните сразу": в суде разгорелся скандал из-за адвоката Ефремова

"Лучше казните сразу": в суде разгорелся скандал из-за адвоката Ефремова
Михаил Ефремов. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Защитник актера рассказал о шоке своего подопечного

В Пресненском суде Москвы проходит очередное слушание по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова, в котором погиб водитель Сергей Захаров. Адвокат артиста Эльман Пашаев устроил разборки в зале. 

Так, юрист заявил отвод судье Елене Абрамовой. Об этом сообщает телеграм-канал "НеМалахов". Также Пашаев заявил, что с его денег, как налогоплательщика, судья получает зарплату. Адвоката разозлил тот факт, что слушания проходят каждый день, а к Ефремову относятся хуже, чем к маньякам. Актер, по его словам, пребывает в шоке. 

"Лучше казните его сразу!"

– воскликнул Пашаев, не довольный тем, что ему не дают времени на подготовку к суду. 

Как отмечает телеканал "360", ни гособвинение, ни защита потерпевшей стороны не поддержали его просьбу по судье. 

Ранее свидетель защиты заявил, что за рулем машины Ефремова сидел не актер, а достаточно непростой и знаменитый человек. На слушаниях выступила и жена актера, во время допроса которой был затронут вопрос о его любовнице. Софья Кругликова также рассказала о состоянии супруга после аварии. 

Полина ИВАНОВА

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