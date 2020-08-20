После заседания она стала молиться и не реагировала ни на что

Жена Михаила Ефремова выступила перед судом на очередном заседании, которое проходит в столице по делу о смертельном ДТП. Когда Софья Кругликова покинула здание Пресненского суда, на нее с вопросами набросились корреспонденты. Однако женщина игнорировала обращавшихся к ней и беспрестанно молилась.

Журналисты пытались выяснить, что думает о случившемся супруга участника пьяной аварии, но женщина продолжала истово молиться, будто не замечая никого вокруг. На вопрос, о чем она молится и считает ли она обращение к высшим силам последним способом помочь мужу, Софья также не ответила.

Видеоролик опубликовал телеканал "360".

Зато на самом заседании женщина, ничуть не смутившись ответила на весьма кавернозный вопрос. По слухам, Михаил Ефремов давно крутит роман с актрисой Дарьей Белоусовой. Сообщалось, что именно в ее квартире артист отсыпался после трагедии.

Как информируют СМИ, на суде Кругликову спросили, знает ли она, кто проживает в этой квартире. Софья спокойно, находясь под присягой, ответила: "Я не знаю" – , рассказывает телеграм-канал "НеМалахов".

Ранее Софья Кругликова делилась переживаниями супруга после резонансного ДТП. По ее заверениям, актер только и делал, что "молился и рыдал".