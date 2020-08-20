"Молился и рыдал": жена Ефремова рассказала о состоянии актера после ДТП

"Молился и рыдал": жена Ефремова рассказала о состоянии актера после ДТП
Михаил Ефремов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Кругликова заявила, что после 300 граммов муж уже ничего не помнит

Супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова выступила перед судом на очередном заседании, которое проходит в Пресненском суде Москвы. Она заявила, что сутки спустя после смертельной аварии актер отходил от сильнейшего опьянения, а его тело было в синяках и кровоподтеках.

Женщина рассказала, что узнала о ДТП от одного из журналистов, когда проводила время с детьми на даче. А мужа смогла увидеть лишь через день, когда его привезли. Он долго отрезвлялся.

"Отходняк по-русски", – заявила жена артиста.

И добавила, что актер задыхался. При этом он переживал сильное эмоциональное потрясение. Сначала находился в "состоянии непонимания" – словно долго спал и проснулся, пытаясь "разобраться в ситуации".

Кругликова добавила, что, как правило, если Ефремов выпил лишнего, она начинает звонить его друзьям и расспрашивать о том, что произошло и где ее муж. Здесь же обратиться было не к кому, передает "Вечерняя Москва".

"В этот раз он молился, рыдал", – заявила супруга. 

Женщина отметила, что говорить о случившемся они начали лишь на третий день после произошедшего, пишет РИА "Новости".

Тогда пара сидела дома "как запертая" из-за осаждающей квартиру прессы. А адвокат Эльман Пашаев порекомендовал супругам записать видеообращение. Ефремов и Кругликова решили передать семье погибшего мужчины компенсацию – брат скончавшегося заявил, что "они примут", если позволит адвокат Добровинский.

Кроме того, женщина поведала, что узнала из медиа информацию о том, что муж употребляет запрещенные вещества. Иногда он может выпить лишнего на праздниках, если в компании захотят "продолжить с ним пить". Правда, после 300 г Ефремов уже не помнит, что происходило. Домой его привозили к утру, а машину она забирала сама.

"Утро.ру" писало ранее, что Никита Высоцкий признался в суде в застольях до беспамятства с Михаилом Ефремовым.

Егор МАЛКОВ

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