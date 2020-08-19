Актер защитил коллегу, отметив, что тот хотел дать денег пострадавшей стороне

В Пресненском суде Москвы проходит очередное заседание по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова, в котором погиб водитель Сергей Захаров. На этот раз перед судом выступил свидетель защиты Никита Высоцкий.

Актер рассказал, что его коллега – хороший и талантливый человек. По мнению Высоцкого, во время суда необходимо принимать во внимание личность обвиняемого.

Сын известного музыканта возмутился, что его друга представляют как безнравственного рецидивиста.

Он добавил, что актер отвечает за свои поступки, а его зря обвиняют в разврате из-за того, что он был несколько раз женат, передает "Комсомольская правда". Высоцкий подчеркнул, что Ефремов хотел предложить денежную компенсацию родственникам погибшего водителя, потому что "так нужно", но началась "конфронтация", которая этому помешала, отмечает телеканал "360".

Как передает слова Высоцкого телеграм-канал РИА "Новости", Ефремов не извинился, так как знает, что эти слова обернут против него самого. Артист добавил, что его друг пытался попросить прощения, но его облили грязью.

Сын музыканта также добавил, что Ефремов находился в растерянности и в шоке после ДТП. По его словам, актер не узнал его и был неадекватен, пишет тот же телеграм-канал.

При этом опрос свидетеля не прошел без скандала. Так, когда адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский задавал вопросы Высоцкому, защитник Ефремова Эльман Пашаев начал что-то шептать свидетелю. Добровинский крикнул коллеге, чтобы тот, наконец, помолчал. Последний не растерялся и сообщил, что еще успеет, уточняет телеграм-канал "НеМалахов".

Авторы канала добавляют, что Высоцкий признался, что напивался с Ефремовым так, что они порой не помнили некоторые события. Во время допроса друга актер, опустив голову, читал молитву, держа молитослов под столом.

ДТП с участием Ефремова произошло в начале июня 2020 года. Суд отправил актера под домашний арест, запретив прогулки. перед недавним заседанием артситу стало плохо – его увезли в больницу.