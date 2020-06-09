Актер с трудом смог ответить на вопросы о произошедшем

Известный актер Михаил Ефремов устроил пьяное ДТП на Смоленской площади Москвы. В результате случившегося один человек пострадал.

Трагедия произошла в столице 8 июня около 22:00. Ефремов на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречку и врезался в фургон. По словам очевидцев, актер был сильно пьян и даже не мог внятно ответить на вопросы сотрудников ГАИ. Это подтверждают и многочисленные видео, которые попали в Сеть.

"Он и залезть сам не смог, его затащили. Пьяный был, еле на ногах держался. Его увезли уже", – цитирует одного из очевидцев РИА "Новости".

Позже экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови Михаила Ефремова. Также телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с актером, где он с трудом комментирует произошедшее.

"Я понимаю, что ударился в машину. Так уж сильно пострадал? Я его вылечу. У меня денег много", – сказал актер.

Видео момента аварии опубликовал и "Пятый канал".

Стоит отметить, что сам Ефремов в аварии не пострадал, а водителя фургона скорая увезла в больницу. Мужчине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы.

Как сообщили позже, в результате ДТП водитель "Лады" оказался зажат в фургоне, машина была буквально в расплющенном состоянии. А вот у авто Ефремова лишь помяло капот.

Вся картина произошедшего повергла в шок случайных прохожих. Они рассказали телеканалу, что "Джип" актера мчался на огромной скорости, и все произошло молниеносно. Другие также добавили, что это не первый случай, когда звезду ловят на пьяном вождении и превышении скоростного режима.

Прокомментировали ситуацию и дети актера.

"Почему я сижу дома, когда мой отец в беде? Во-первых, не маленький – сам разберется. Во-вторых, нечего (тут девушка употребила нецензурное слово) ездить пьяным за рулем. Третье – вроде никто не умер. Четвертое – у него есть директор, которая занимается всеми этими вопросами. И пятое: если посадят, буду носить передачки и помогать младшим братьям и сестрам, – цитирует дочь Анну-Марию "Комсомольская правда".

Сын же Ефремова Никита заявил, что ему трудно говорить о произошедшем. "Это очень большая трагедия. Я сам нахожусь на эмоциях, мне эта вся ситуация больно отзывается", – уточнил он.

Подробности о задержании Михаила Ефремова читайте в материале "Утро.ру".