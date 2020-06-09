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Михаил Ефремов, который накануне попал в аварию в центре Москвы, в нетрезвом виде на публике появляется не впервые. За последние несколько лет актер оказывался в центре нескольких громких скандалов.
В марте 2018 г. Ефремов играл в постановке "Современника" в Самаре. Актер, который исполнял главную роль, на представление заметно опоздал. Кроме того, на сцену он вышел в нетрезвом виде, забывал текст и посылал зрителей матом.
Еще один скандал произошел в ноябре того же года. Михаил Ефремов негативно высказался о России, а также предложил отдать Крымский мост Украине, после чего его даже хотели лишить звания заслуженного артиста.
Недавно произошла очередная история с участием знаменитого актера из-за того, что он был нетрезв. Ефремов не смог улететь в Ригу в марте 2020 г., так как его не пустили на борт самолета.
Однако из-за скандальной репутации актера некоторые выходки ему все же приписали. Так, ходили слухи о том, что Михаил Ефремов якобы подбежал к Владимиру Путину и крикнул ему: "Покайтесь!". В это момент президент, согласно одной из версий, праздновал день рождения Никиты Михалкова.
Актер подробно рассказал об этой истории в интервью Дмитрию Гордону. По словам Ефремова, ничего подобного не было, президент же действительно был на празднике, но прогуливался от артиста не менее чем в 400 метрах.
Историю же придумали, по словам знаменитости, его коллеги – Сергей Гармаш и Юрий Стоянов. Ефремов добавил, возможно, они шутили на эту тему во время праздника, но к Путину он точно не подходил.
В ночь на 9 июня Михаил Ефремов попал в аварию на Смоленской площади в Москве. Актер в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП, передает телеканал "360". Водитель автомобиля, с которым столкнулась машина знаменитости, скончался.
Теперь известному актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
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