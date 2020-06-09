Актеру грозит срок

Водитель фургона Сергей Захаров пострадал в ДТП с Михаилом Ефремовым. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Он умер в отделении реанимации, пишет РИА "Новости".

Авария с участием известного актера произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль Ефремова врезался в фургон "Лада". В результате столкновения пострадал водитель второй машины.

Задержание артиста подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Уточнялось, что Ефремову провели судебно-медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови, а пострадавшего отправили в реанимацию. Об этом пишет агентство городских новостей "Москва".

Кроме того, в пресс-службе столичного МВД журналистов проинформировали, что на актера завели уголовное дело. Ему грозит до семи лет тюрьмы в соответствии со ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), уточняет URA.RU.

На данный момент известно, что Ефремова отпустили под подписку о невыезде. Уголовное дело в отношении актера переквалифицировали на более тяжкую статью, которая предполагает до 12 лет лишения свободы, пишет телеграм-канал РИА "Новости".

Подробности ДТП с Ефремовым читайте в материале "Утро.ру".