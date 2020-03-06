На актера театра "Современник" составили протокол

Михаил Ефремов не смог вылететь из Санкт-Петербурга – артиста просто не пустили в самолет, вылетающий в Ригу, из-за того, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, так утверждают представители СМИ.

Звезда кино хотела отправиться из северной столицы в Латвию, однако сотрудники органов поймали его, составили протокол об административном нарушении и оставили актера, чтобы он мог полностью протрезветь, – добавляет "Фонтанка".

Сам Ефремов, ранее комментируя слухи о своей алкогольной зависимости, заявил, что употребляет спиртное, но не часто, так как у него много работы. Раньше артист, как он сам признавался, мог опоздать на встречу из-за влияния пагубной привычки, но теперь все изменилось.

"Я не алкоголик, я жизнерадостный пьяница. Мне такое определение нравится больше. Я выпиваю, но не сильно", – рассказывал Ефремов на ютуб-канале "вДудь".

Однако новости о пьяных выходках Михаила Ефремова не прекращаются. Например, в 2018 году он вышел на сцену театра нетрезвым. Он невнятно проговаривал слова, а после и вовсе обматерил зрителей.