Пьяный Ефремов обматерил зрителей во время спектакля

Актер вышел на сцену Самарского театра оперы и балеты, будучи сильно нетрезв

Зрители, купившие билеты на спектакль московского театра "Современник" "Не становись чужим", остались, мягко говоря, крайне разочарованы представлением.

Спектакль по пьесе Гарольда Пинтера играли на сцене Самарского театра оперы и балета 7 марта. Исполнитель главной роли, заслуженный артист России Михаил Ефремов опоздал, из-за чего показ начали позже на 35 минут.

При этом Ефремов, по свидетельству зрителей, был пьян настолько, что путал текст и невнятно бормотал. А когда кто-то из зала попросил его произносить слова громче, актер отреагировал отборным матом.

Одной из первых о скандальном выступлении Ефремова рассказала в соцсетях актриса самарского Театра драмы Алла Коровкина.

"Сходила 7-го марта на спектакль театра " Современник", гастролирующего в Самаре. Задержали на 35 минут. Не извинились. Оказалось, ждали артиста Ефремова. Потом он абсолютно пьяный вышел на сцену, путал текст, на просьбу зрителей говорить громче, так как ничего не слышно-радостно послал матом самарских зрителей и всю Самару, и весь спектакль возвращался к этому посланию", – написала она в Facebook

По ее словам, большинство зрителей ушли до конца спектакля и финал случился при опустевшем зале. При этом за билеты театралы отдали от 4 до 7 тысяч рублей.

"Ефремов практически убежал со сцены со словами: "Самара, спасибо, что дотерпели", – написала в Instagram еще одна зрительница, разместив сделанное во время спектакля видео.

Сам артист прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" информацию в том, что он якобы играл пьяным, словами: "Якобы. Вот и всё. Якобы. Не догоняют".







