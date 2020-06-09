В результате столкновения на Смоленской площади погиб человек

Актер Михаил Ефремов, попавший в смертельное ДТП вечером 8 июня, признал себя виновным. Он этом РИА "Новости" сообщил адвокат артиста.

Напомним, вчерашним вечером внедорожник звезды выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада". В результате аварии погиб водитель этого фургона. Экспертиза показала, что Ефремов за рулем был в опьянении средней степени, уточняет "ФедералПресс".

Изначально актеру инкриминировали семь лет лишения свободы. Однако позже МВД приняло решение ужесточить наказание. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящий момент его отпустили из полиции под подписку о невыезде.