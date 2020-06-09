Супруга актера узнала о трагедии от журналистов

Причиной аварии, в которую попал Михаил Ефремов, могло стать принятое им снотворное. Об этом рассказала жена заслуженного артиста Софья Кругликова.

Супруга актера предположила, что он мог выпить снотворное и забыть о том, где и с кем он находился перед ДТП, приводит слова Кругликовой телеграм-канал Life Shot. Софья также добавила, что узнала о случившемся только от журналистов.

Ситуацию прокомментировала и дочь актера Анна Мария. После новости о смерти водителя она написала в инстаграм-историях, что искренне надеялась на благополучный исход. "В отце я разочарована. Покрывать и говорить, что он не виноват, глупо и безответственно. Не садитесь пьяными на руль", – высказалась Анна-Мария.

Супруга погибшего в результате аварии водителя считает, что Ефремова нужно наказать, сообщает "Пятый канал".

Напомним, что в ночь на 9 июня Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и спровоцировал аварию. В результате ДТП погиб один человек. Актер признал себя виновным в происшествии. В ближайшее время станет известно, какое наказание ждет актера, передает "МИР24".