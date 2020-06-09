Актер сослался на плохое самочувствие

После того, как полиция отпустила Михаила Ефремова домой под подписку о невыезде, он заперся дома и отказывается выходить.

Приехавшие за ним стражи порядка не могут попасть в квартиру. Актер отказывается открывать под предлогом того, что плохо себя чувствует.

Следствие собирается ходатайствовать перед судом об аресте звезды, пишет телеграм-канал "Baza". Тем временем юристы уже успели оценить, удастся ли Ефремову избежать тюрьмы. Эксперты пришли к выводу, что шанс на свободу у артиста есть, пишет URA.RU.

Напомним, Ефремов стал виновником ДТП, повлекшего за собой смерть человека. Автомобиль артиста вылетел на встречку и врезался в фургон "Лада". Водитель второй машины скончался в реанимации. Знаменитости грозит до 12 лет лишения свободы.