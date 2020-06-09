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Дочь-трансгендер отвернулась от Ефремова

Дочь-трансгендер отвернулась от Ефремова
Михаил Ефремов. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Родные отказываются покрывать актера после смертельной аварии в Москве

На ДТП с участием Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек, отреагировали родственники заслуженного артиста. Так, дочь актера Анна-Мария заявила, что оправдывать отца не собирается.

Она написала в инстаграм-историях: было бы глупо и безответственно говорить о том, что актер не виноват, и покрывать его. "В отце я разочарован", – заявила Анна-Мария и призвала не садиться за руль в нетрезвом виде.

Сразу после аварии Анна-Мария, которая так же, как и жена актера, узнала о случившемся от журналистов, заявила, что не одобряет ни поступок отца, ни поведение тех, кто был с ним в машине. Она также удивилась, почему актеру позволили сесть за руль в нетрезвом виде.

Ефремова написала, что не хотела бы, чтобы заслуженного артиста посадили в тюрьму. И добавила, что ответить он должен по закону.

Анна-Мария, по ее же словам, надеялась, что водитель, который пострадал в аварии, выживет. Дочь актера пообещала связаться с родными погибшего.

Родственники водителя, с машиной которого столкнулся автомобиль Ефремова, надеются, что актеру "не удастся откупиться", и он получит "максимальное наказание". "Это самое настоящее преднамеренное убийство!" – заявила Life племянница погибшего.

Напомним, что Анна-Мария Ефремова ранее рассказывала о своей трансгендерности. Дочь актера считает себя небинарной персоной – не относит себя к какому-либо полу. В соцсетях она пишет о себе как в женском, так и в мужском лице.

Фоторепортаж
"Это очень большая трагедия": появились подробности аварии с Ефремовым
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС
Карина СИРАЗОВА

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