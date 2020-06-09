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Скорая и полиция: дом Ефремова оцепили - видео

Скорая и полиция: дом Ефремова оцепили - видео
Михаил Ефремов. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
продолжение"Ефремов ответит за все": подоспевший к ДТП Стебунов прокомментировал ситуацию
Актер заперся в квартире после аварии

Полиция оцепила дом Михаила Ефремова, который отказывается выходить из своего жилья. Об этом сообщает РИА "Новости". Стражи порядка пытаются доставить его в УВД. 

На территорию здания в Казарменном переулке пропускают только жителей дома и близлежащих строений. 

Кроме того, к зданию подъехала машина скорой помощи. Медики с носилками направились к квартире, где проживает актер. СМИ сообщают, что Ефремов потерял сознание. Актер пожаловался врачам на проблемы с сердцем.

В ДТП звезда театра и коно попал вечером 8 июня. Ефремов сел за руль в нетрезвом виде, выехал на встречную полосу и угодил в аварию. В результате случившегося погиб водитель второго автомобиля. 

На случившееся немедленно отреагировали близкие артиста. Его дочь Анна-Мария заявила, что не станет покрывать отца, который сам виноват в том, что произошло. Супруга актера узнала о трагедии от журналистов. Она заявила, что Ефремов, скорее всего, находился под воздействием снотворного, которое выпил перед тем, как сесть за руль.

Свое отношение к случившемуся высказало и юридическое сообщество России. Полсотни популярных адвокатов, которые защищают звезд, отказались помогать актеру и отстаивать его честь в суде, пишет РИА "Новости". 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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