Актер заперся в квартире после аварии

Полиция оцепила дом Михаила Ефремова, который отказывается выходить из своего жилья. Об этом сообщает РИА "Новости". Стражи порядка пытаются доставить его в УВД.

На территорию здания в Казарменном переулке пропускают только жителей дома и близлежащих строений.

Кроме того, к зданию подъехала машина скорой помощи. Медики с носилками направились к квартире, где проживает актер. СМИ сообщают, что Ефремов потерял сознание. Актер пожаловался врачам на проблемы с сердцем.

В ДТП звезда театра и коно попал вечером 8 июня. Ефремов сел за руль в нетрезвом виде, выехал на встречную полосу и угодил в аварию. В результате случившегося погиб водитель второго автомобиля.

На случившееся немедленно отреагировали близкие артиста. Его дочь Анна-Мария заявила, что не станет покрывать отца, который сам виноват в том, что произошло. Супруга актера узнала о трагедии от журналистов. Она заявила, что Ефремов, скорее всего, находился под воздействием снотворного, которое выпил перед тем, как сесть за руль.

Свое отношение к случившемуся высказало и юридическое сообщество России. Полсотни популярных адвокатов, которые защищают звезд, отказались помогать актеру и отстаивать его честь в суде, пишет РИА "Новости".