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"Ефремов ответит за все": подоспевший к ДТП Стебунов прокомментировал ситуацию

"Ефремов ответит за все": подоспевший к ДТП Стебунов прокомментировал ситуацию
Иван Стебунов. Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Куров
Актер утверждает, что не ехал вместе с Ефремовым в авто

Иван Стебунов, который оказался на месте аварии с МИхаилом Ефремовым, утверждает, что не ехал вместе с актером в тот злополучный момент. Он подоспел после звонка коллеги, которая сообщила ему, что Михаил попал в беду, и ему нужна помощь. 

Стебунов утверждает, что его коллега в аварии не пострадал. На вопросы журналистов, почему Ефремов был пьян во время вождения особо не отвечает.

"Ну как, как... Я не знаю. Как это бывает – выпил, сел за руль", – рассказал он "КП". 

Актер утверждает, что Ефремов абсолютно отдает себе отчет в том, что совершил. Стебунов смог поговорить с Михаилом, когда того поместили в полицейскую машину. Он подбежал к нему с вопросом "Ты чего?", на что заслуженный артист заявил: "Ваня, все. Это конец. Пусть все будет по закону". 

Иван Стебунов утверждает, что Ефремов не отказывается от ответственности за содеянное и готов отвечать по всей строгости закона. 

"Никто отмазывать его не собирается. Ефремов ответит за все, что натворил. Конечно, уже подключилось много народу, ему ищут адвоката. Но он готов к реальному сроку. Он готов ответить", – приводит слова Стебунова издание. 

Напомним, накануне Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП. Актер выехал на встречку, столкнувшись лбом с грузовиком. Водитель, пострадавший в аварии, погиб.

Сейчас по делу Ефремова проводятся следственные мероприятия. Дети при этом утверждают, что их отец должен ответить за содеянное. 

Это далеко не первый случай, когда Ефремов попадает в неприятности из-за алкогольного опьянения.


Евгения НАГОРСКАЯ

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