Медики обнаружили в крови и моче следы нескольких видов наркотиков

После вчерашней аварии Михаила Ефремова проверили медики. Они не обнаружили у актера никаких следов повреждений. Они утверждают, что вел он себя спокойно, никаких жалоб не предъявлял.

При этом, врачи написали в заключении, что у Ефремова обнаружили помимо алкоголя следы запрещенных каннабиноидов и кокаина, передает РЕН-ТВ, ссылаясь на документы, оказавшиеся в распоряжении редакции.

Тем не менее, эксперты полагают, что найденные медиками вещества – результат приема веществ несколькими днями ранее. Согласно данным РИА "Новости", количество обнаруженных в крови и моче наркотиков не могло повлиять на состояние Ефремова при вождении.

Медики утверждают, что на момент прибытия на освидетельствование артист конфликтовал с сотрудниками полиции, много говорил и демонстрировал все признаки состояния эйфории.

Также врачи сообщили, что Ефремов плохо реагировал на свет и его реакция в целом была заторможенной. Сам артист не отрицал, что выпивал.

Сейчас артиста отправили на допрос в полицию. До этого к нему приезжали сотрудники скорой, поскольку, как указывают родные, Ефремову стало плохо и он отказывался выходить из квартиры.

Сообщается, что артисту может грозить до 12 лет лишения свободы.