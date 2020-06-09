Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Не только алкоголь: стали известны результаты анализов Ефремова

Не только алкоголь: стали известны результаты анализов Ефремова
Михаил Ефремов. Фото: vlad_zhen/Instagram/www.globallookpress.com
Медики обнаружили в крови и моче следы нескольких видов наркотиков

После вчерашней аварии Михаила Ефремова проверили медики. Они не обнаружили у актера никаких следов повреждений. Они утверждают, что вел он себя спокойно, никаких жалоб не предъявлял. 

При этом, врачи написали в заключении, что у Ефремова обнаружили помимо алкоголя следы запрещенных каннабиноидов и кокаина, передает РЕН-ТВ, ссылаясь на документы, оказавшиеся в распоряжении редакции. 

Тем не менее, эксперты полагают, что найденные медиками вещества – результат приема веществ несколькими днями ранее. Согласно данным РИА "Новости", количество обнаруженных в крови и моче наркотиков не могло повлиять на состояние Ефремова при вождении. 

Медики утверждают, что на момент прибытия на освидетельствование артист конфликтовал с сотрудниками полиции, много говорил и демонстрировал все признаки состояния эйфории. 

Также врачи сообщили, что Ефремов плохо реагировал на свет и его реакция в целом была заторможенной. Сам артист не отрицал, что выпивал.

Сейчас артиста отправили на допрос в полицию. До этого к нему приезжали сотрудники скорой, поскольку, как указывают родные, Ефремову стало плохо и он отказывался выходить из квартиры. 

Сообщается, что артисту может грозить до 12 лет лишения свободы. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
в камеру упыря
1
новости партнеров
По теме

Без пенсии оставят часть жителей России

Контроль за государственными выплатами будет усилен

Заряд бодрости: свежие анекдоты на 9 июня

Подборка веселых шуток от "Утро.ру" поможет начать день с позитива

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1004 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей