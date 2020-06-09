Ранее актер пытался скрыться от правосудия в собственной квартире

Темой сегодняшнего дня стало скандальное пьяное ДТП с известным актером Михаилом Ефремовым. "Утро.ру" следит за подробностями происходящего.

20.56 Прокурор считает, что Ефремов во время домашнего ареста может скрыться от следствия или начать оказывать давление на свидетелей по делу.

20.43 Ефремов согласился на домашний арест.



20.42 Первый комментарий виновного в смертельном ДТП артиста: "Это все, конечно, чудовищно произошло", пишет РИА "Новости".



20.27 Михаил Ефремов разрыдался, сидя в "клетке", передает "Московский комсомолец".

20.23. Артиста привели в зал заседаний.

20.18 Ефремов кивнул головой на вопрос журналистов, признает ли он вину в смертельном ДТП, отмечает РИА "Новости"

20.15 Появились кадры, на которых видно, как артиста ведут в зал заседаний.

19.49 Пресс-секретарь суда заявил, что актеру предъявлено обвинение в ДТП в состоянии опьянения, в котором погиб человек, сообщает РИА "Новости".

19.39 Источник РИА "Новости" в правоохранительных органах рассказал, что следствие будет просить о домашнем аресте для Ефремова.



19.31 Автозак привез устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова в суд для избрания меры пресечения, передает РИА "Новости".















