В момент ДТП актер мог быть в машине не один

В соцсетях и СМИ началось бурное обсуждение личной жизни Михаила Ефремова. Андрей Малахов в программе "Прямой эфир" от 9 июня выяснил, что актер в момент смертельного ДТП мог быть в автомобиле не один.

В эфире показали кадры с места событий и расспросили очевидцев. На видео засветилась актриса Дарья Белоусова, которая работает в "Современнике". Ранее обсуждалась версия, что с Ефремовым был мужчина, который сбежал после аварии. Однако журналисты предполагают, что за молодого человека могли принять актрису – у нее короткая стрижка. Об этом пишет "Экспресс-газета".

Сейчас Михаилу Ефремову избирают меру пресечения в суде. После оцепления двора и приезда нескольких скорых актера все же заставили покинуть квартиру. В суде Ефремов назвал случившееся чудовищным и разрыдался, сидя в клетке.

Трагедия случилась сегодня ночью. В результате аварии с Ефремовым умер водитель фургона.