Курс рубля
- Эксперт: укрепление рубля быстро прекратится
- Рост курса доллара сдержат: рублю дали шанс укрепиться
- Названо условие подорожания доллара до 100 рублей
В соцсетях и СМИ началось бурное обсуждение личной жизни Михаила Ефремова. Андрей Малахов в программе "Прямой эфир" от 9 июня выяснил, что актер в момент смертельного ДТП мог быть в автомобиле не один.
В эфире показали кадры с места событий и расспросили очевидцев. На видео засветилась актриса Дарья Белоусова, которая работает в "Современнике". Ранее обсуждалась версия, что с Ефремовым был мужчина, который сбежал после аварии. Однако журналисты предполагают, что за молодого человека могли принять актрису – у нее короткая стрижка. Об этом пишет "Экспресс-газета".
Сейчас Михаилу Ефремову избирают меру пресечения в суде. После оцепления двора и приезда нескольких скорых актера все же заставили покинуть квартиру. В суде Ефремов назвал случившееся чудовищным и разрыдался, сидя в клетке.
Трагедия случилась сегодня ночью. В результате аварии с Ефремовым умер водитель фургона.
Контроль за государственными выплатами будет усилен
Подборка веселых шуток от "Утро.ру" поможет начать день с позитива