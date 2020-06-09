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После эфира у Малахова поползли слухи о любовнице Ефремова

После эфира у Малахова поползли слухи о любовнице Ефремова
Михаил Ефремов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
В момент ДТП актер мог быть в машине не один

В соцсетях и СМИ началось бурное обсуждение личной жизни Михаила Ефремова. Андрей Малахов в программе "Прямой эфир" от 9 июня выяснил, что актер в момент смертельного ДТП мог быть в автомобиле не один.

В эфире показали кадры с места событий и расспросили очевидцев. На видео засветилась актриса Дарья Белоусова, которая работает в "Современнике". Ранее обсуждалась версия, что с Ефремовым был мужчина, который сбежал после аварии. Однако журналисты предполагают, что за молодого человека могли принять актрису – у нее короткая стрижка. Об этом пишет "Экспресс-газета".

Сейчас Михаилу Ефремову избирают меру пресечения в суде. После оцепления двора и приезда нескольких скорых актера все же заставили покинуть квартиру. В суде Ефремов назвал случившееся чудовищным и разрыдался, сидя в клетке.

Трагедия случилась сегодня ночью. В результате аварии с Ефремовым умер водитель фургона.

Фоторепортаж
"Это очень большая трагедия": появились подробности аварии с Ефремовым
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС
Кристина ЧЕРНИКОВА

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