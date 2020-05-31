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Дочь Ефремова планирует жениться на своей подруге

Дочь Ефремова планирует жениться на своей подруге
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Девушка заявила о своей трансгендерности

Дочь известного актера Михаила Ефремова от четвертого брака с Ксенией Качалиной Анна Мария заявила, что планирует жениться на своей девушке. При этом она считает, что является ни женщиной, ни мужчиной. 

"Мне не нравится принадлежать к какому-либо гендеру. Есть персоны, которые не относят себя ни к традиционно маскулинным ролям, ни к традиционно феминным – так называемые небинарные персоны. Я именно небинарной персоной себя и считаю", – утверждает она. 

В жизни девушка носит как мужскую, так и женскую одежду, а о себе говорит в двух родах: в один момент может отнести к мужскому, а в другой – к женскому. 

Сейчас у 19-летней Анны Марии есть девушка, на которой она мечтает жениться и завести ребенка с помощью усыновления. Делать это пара намерена в Великобритании, после чего останутся там жить. 

Михаил Ефремов, по утверждению девушки, относится к такой личной жизни дочери "более-менее нейтрально", рассказывает она в эфире передачи "Секрет на миллион" на НТВ. 

Всего у 56-летнего актера шестеро детей и одна внучка. Михаил был женат пять раз.

Недавно Михаил Ефремов назвал своих коллег по творческому цеху "дармоедами". 

Евгения НАГОРСКАЯ

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