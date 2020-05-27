Актер назвал себя и своих коллег по цеху "дармоедами"

Актер Михаил Ефремов вслед за продюсером Иосифом Пригожиным высказался о бедственном положении артистов в период карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

Артист пожаловался, что он и его коллеги по творческому цеху остались без возможности зарабатывать деньги – все массовые мероприятия запрещены, театры закрыты.

Поэтому актерам, певцам и другим представителям шоу-бизнеса попросту негде брать деньги на жизнь.

Михаил Ефремов заявил, что эпидемия коронавируса нанесла огромный удар по представителям творческих профессий и превратила их в "дармоедов".

При этом известный актер позавидовал доле футболистов – ведь у них сохранилась возможность проводить матчи на пустых стадионах и таким образом зарабатывать, передает издание "Спорт-Экспресс".

А вот Михаилу Ефремову и его коллегам нужен зритель – в пустом зале нет смысла играть спектакль или давать концерты.

Напомним, ранее разгорелся скандал вокруг высказывания Иосифа Пригожина об обедневших из-за карантина артистах. Жалобы миллионера в стихотворной форме высмеял Сергей Шнуров, после чего между медиаперсонами завязалась словесная перепалка в Сети.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как пьяного Ефремова не выпустили из России.