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Актер Михаил Ефремов вслед за продюсером Иосифом Пригожиным высказался о бедственном положении артистов в период карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
Артист пожаловался, что он и его коллеги по творческому цеху остались без возможности зарабатывать деньги – все массовые мероприятия запрещены, театры закрыты.
Поэтому актерам, певцам и другим представителям шоу-бизнеса попросту негде брать деньги на жизнь.
Михаил Ефремов заявил, что эпидемия коронавируса нанесла огромный удар по представителям творческих профессий и превратила их в "дармоедов".
При этом известный актер позавидовал доле футболистов – ведь у них сохранилась возможность проводить матчи на пустых стадионах и таким образом зарабатывать, передает издание "Спорт-Экспресс".
А вот Михаилу Ефремову и его коллегам нужен зритель – в пустом зале нет смысла играть спектакль или давать концерты.
Напомним, ранее разгорелся скандал вокруг высказывания Иосифа Пригожина об обедневших из-за карантина артистах. Жалобы миллионера в стихотворной форме высмеял Сергей Шнуров, после чего между медиаперсонами завязалась словесная перепалка в Сети.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как пьяного Ефремова не выпустили из России.
Президент подчеркнул, что коронавирус – не причина бездействовать в других сферах