Проблемы с речью и легкими: адвокат выдал диагноз Ефремова

Проблемы с речью и легкими: адвокат выдал диагноз Ефремова
Михаил Ефремов. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Знаменитости требуется серьезное лечение

У Михаила Ефремова нарушилась речь и онемели конечности. Об этом заявил защитник артиста в громком деле о ДТП Эльман Пашаев.

Причиной стало острое нарушение кровообращения в мозге. Кроме того, по словам адвоката, актер страдает хроническим заболеванием легких.

Проблемы с легкими перешли к звезде по наследству. Именно от этого недуга умер его отец, знаменитый советский актер Олег Ефремов. Когда артисту стало плохо, медики не успели помочь. В год от страшного заболевания в мире умирает свыше 3 млн человек.

Как отметил в интервью "Комсомольской правде" Эльман Пашаев, дом, где проживает Ефремов, топится газовой печкой. Из-за этого в помещении повышенная влажность, что плохо сказывается на здоровье Михаила. Артисту нужна помощь специалистов, поэтому защита настаивает на предоставлении ему прогулок, чтобы тот мог посещать докторов.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Ефремова заметили в инвалидном кресле. Напомним, 11 августа актера прямо из зала суда отвезли в Боткинскую больницу в предынсультном состоянии.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Правительство Белоруссии сложило полномочия

Свои обязанности министры будут исполнять до тех пор, пока президент не сформирует новый состав органа власти

Голландский эксперт: прокурор в Нидерландах прикрывает обман Украины по МН17

Выводы следствия о крушении "Боинга" основаны на ложных данных

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей