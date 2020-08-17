Знаменитости требуется серьезное лечение

У Михаила Ефремова нарушилась речь и онемели конечности. Об этом заявил защитник артиста в громком деле о ДТП Эльман Пашаев.

Причиной стало острое нарушение кровообращения в мозге. Кроме того, по словам адвоката, актер страдает хроническим заболеванием легких.

Проблемы с легкими перешли к звезде по наследству. Именно от этого недуга умер его отец, знаменитый советский актер Олег Ефремов. Когда артисту стало плохо, медики не успели помочь. В год от страшного заболевания в мире умирает свыше 3 млн человек.

Как отметил в интервью "Комсомольской правде" Эльман Пашаев, дом, где проживает Ефремов, топится газовой печкой. Из-за этого в помещении повышенная влажность, что плохо сказывается на здоровье Михаила. Артисту нужна помощь специалистов, поэтому защита настаивает на предоставлении ему прогулок, чтобы тот мог посещать докторов.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Ефремова заметили в инвалидном кресле. Напомним, 11 августа актера прямо из зала суда отвезли в Боткинскую больницу в предынсультном состоянии.

