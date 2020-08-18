Перенесший инсульт актер прибыл на очередное заседание

В начале июня Михаил Ефремов стал инициатором смертельного ДТП. По его вине погиб Сергей Захаров.

Судебный процесс над актером начался в конце июля, но позже был приостановлен из-за ухудшения самочувствия Ефремова. Сегодня артист снова появился в здании суда.

Наконец, дело Михаила Ефремова сдвинулось с места. После недельного перерыва Пресненский суд продолжил слушания.

Напомним, 11 августа состояние Михаила Олеговича ухудшилось. Из зала суда актера отвезли в больницу, где у него зарегистрировали предынсультное состояние. На период лечения дело Ефремова поставили на паузу.