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В начале июня Михаил Ефремов стал инициатором смертельного ДТП. По его вине погиб Сергей Захаров.
Судебный процесс над актером начался в конце июля, но позже был приостановлен из-за ухудшения самочувствия Ефремова. Сегодня артист снова появился в здании суда.
Наконец, дело Михаила Ефремова сдвинулось с места. После недельного перерыва Пресненский суд продолжил слушания.
Напомним, 11 августа состояние Михаила Олеговича ухудшилось. Из зала суда актера отвезли в больницу, где у него зарегистрировали предынсультное состояние. На период лечения дело Ефремова поставили на паузу.
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