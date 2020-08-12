Актер находится в состоянии средней тяжести

Михаил Ефремов, госпитализированный накануне прямо из зала суда, перенес инсульт. Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев.

По словам защитника, сейчас актер находится в состоянии средней тяжести, пишет РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что Пашаев резко раскритиковал действия сотрудников суда, которые, по его словам, "командовали" отправкой актера в больницу, и таким образом тянули время.