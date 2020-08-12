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Михаил Ефремов, госпитализированный накануне прямо из зала суда, перенес инсульт. Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев.
По словам защитника, сейчас актер находится в состоянии средней тяжести, пишет РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что Пашаев резко раскритиковал действия сотрудников суда, которые, по его словам, "командовали" отправкой актера в больницу, и таким образом тянули время.
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