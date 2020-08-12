О текущем состоянии артиста ничего не известно

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о переносе заседания по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщают СМИ. Официального подтверждения информации пока не было.

По данным телеграм-канала Life Shot, сегодня заседание не состоится.

При этом Пашаев не смог ответить на вопросы журналистов о состоянии его подзащитного, которого вчера забрали в больницу прямо из здания суда, передает РИА "Новости".

Комментируя произошедшее накануне с Ефремовым, Пашаев резко осудил действия сотрудников инстанции.

"Секретарь суда командует, отпустить его в больницу или не отпускать. Что это такое? До чего докатились?" – сказал юрист.

Видео с комментарием Пашаева опубликовал телеграм-канала Life Shot.

При этом адвокат пострадавшей стороны Анна Бутырина возмутилась в зале суда из-за того, что якобы адвокат Ефремова еще до госпитализации актера знал о его состоянии. Пашаев ответил, что узнал от врача. Заседание по делу переносится на 18 августа, сообщает Life Shot.

Очередное слушание по делу Ефремова было назначено на 11 августа, однако не состоялось, так актера увезли в больницу прямо из зала, напоминает телеканал "360".

Ранее мнением по громкому делу поделился адвокат Александр Почуев. На его взгляд, состояние Михаила Ефремова может отразиться на приговоре суда, передает URA.RU. Юрист также рассказал, что травля вызвала эмоциональное и психическое напряжение у актера.