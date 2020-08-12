Узкие джинсы и перчатка: Джигурда нашел неожиданные доказательства невиновности Ефремова

Узкие джинсы и перчатка: Джигурда нашел неожиданные доказательства невиновности Ефремова
Никита Джигурда. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
У певца есть некие кадры, на которых видно, что за рулем был другой человек

Страсти вокруг нашумевшего ДТП с Михаилом Ефремов продолжают бурлить. Сегодня Никита Джигурда сообщил, что располагает видеодоказательством того, что эта авария была подстроена недоброжелателями актера.

По словам певца, еще месяц назад к нему в руки попал файл, на котором видно, как с места водителя "появляется нога в узких джинсах". При этом сам Ефремов в тот злополучный день был одет в широкие.

Также наблюдательный певец обратил внимание, что на кадрах, где Ефремов выезжает на Садовое кольцо, руль держит рука в перчатке. А артист в день аварии был в пиджаке.

По мнению Джигурды все эти факты говорят об одном: ДТП было постановкой, и Ефремов ни в чем не виноват.

"Я знаю, что это подстава. Его сейчас убивают морально", - уверен артист.

Он также считает, что некто подбросил Ефремову наркотики и сильнодействующее снотворное, передает Teleprogramma.pro.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как адвокат госпитализированного Михаила Ефремова разозлился на сотрудников суда. По его мнению, секретарь инстанции не дал вовремя отправить артиста в больницу.

Ольга ФЕДОРОВА

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