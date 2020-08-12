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Защита Михаила Ефремова пытается затянуть судебный процесс для того, чтобы заработать себе имидж. Такое мнение выразил координатор "Деловой России" в северо-западе Дмитрий Панов.
Эксперт уверен: адвокаты Пашаев и Добровинский решили попиариться, а средства массовой информации на это "клюют". Ситуация с Ефремов является предметом повышенного интереса среди многих интернет-пользователей.
Но есть и иная причина: люди хотят увидеть живой пример, доказывающий всеобщее равенство закона. И Уголовный кодекс един для всех, в том числе и для такого известного человека, как Михаил Ефремов. После произошедшей трагедии фигурант обязан вести себя "вдвойне правильно", уверен специалист.
Панов добавил, что Михаил Ефремов должен понести справедливое наказание в соответствии законом. Ситуация складывается вполне закономерная. Возникнет странная картина, если артиста не приговорят к реальному тюремному заключению, сообщает РИА "ФАН".
Недавно адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный, госпитализированный из зала суда, перенес инсульт. Он добавил, что актер находится в состоянии средней тяжести
Ранее Виталий Бородин, представитель потерпевших в ДТП с Михаилом Ефремовым, заявил, что шокирован "цирком", который устроил артист. По словам юриста, экстренная госпитализация фигуранта уголовного дела является лишь частью шоу.
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