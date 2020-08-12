Эксперт уверен, что защита артиста пытается получить известность грязным путем

Защита Михаила Ефремова пытается затянуть судебный процесс для того, чтобы заработать себе имидж. Такое мнение выразил координатор "Деловой России" в северо-западе Дмитрий Панов.

Эксперт уверен: адвокаты Пашаев и Добровинский решили попиариться, а средства массовой информации на это "клюют". Ситуация с Ефремов является предметом повышенного интереса среди многих интернет-пользователей.

Но есть и иная причина: люди хотят увидеть живой пример, доказывающий всеобщее равенство закона. И Уголовный кодекс един для всех, в том числе и для такого известного человека, как Михаил Ефремов. После произошедшей трагедии фигурант обязан вести себя "вдвойне правильно", уверен специалист.

Панов добавил, что Михаил Ефремов должен понести справедливое наказание в соответствии законом. Ситуация складывается вполне закономерная. Возникнет странная картина, если артиста не приговорят к реальному тюремному заключению, сообщает РИА "ФАН".

Недавно адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный, госпитализированный из зала суда, перенес инсульт. Он добавил, что актер находится в состоянии средней тяжести

Ранее Виталий Бородин, представитель потерпевших в ДТП с Михаилом Ефремовым, заявил, что шокирован "цирком", который устроил артист. По словам юриста, экстренная госпитализация фигуранта уголовного дела является лишь частью шоу.