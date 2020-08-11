Юрист заявил, что артист решил избежать наказания

Адвокат Виталий Бородин, представитель потерпевших в ДТП с Михаилом Ефремовым, заявил, что шокирован "цирком", который устроил актер. По его словам, экстренная госпитализация фигуранта уголовного дела является лишь частью шоу.

Юрист заявил, что 11 августа суд должен был изменить актеру меру пресечения на более строгую. По этой причине Ефремов решил сымитировать приступ, который может помочь ему избежать наказания. Бородин добавил, что докажет вину обвиняемого.

Также адвокат рассказал, отвечая на вопрос о причине неявки в суд сожительницы Сергея Захарова, погибшего в результате инцидента, что потерпевшая плохо себя чувствует, сообщает "Газета.ru".

11 августа Пресненский суд должен был провести очередное заседание по делу Ефремова. Однако рассмотрение дела было отложено, так как артиста госпитализировали. Ряд СМИ заявляли, что причиной ухудшения состояния актера стал инсульт.

"Утро.ру" сообщало, что Александр Добровинский, адвокат потерпевшей стороны, заявил о наличии у него видеозаписи с подтверждением нахождения Ефремова за рулем в момент аварии.

