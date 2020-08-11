Актеру стало плохо перед началом заседания

Михаила Ефремова госпитализировали. Скорую ему вызвали в суд, где сегодня должно было состояться заседание по делу о ДТП.

Об этом сообщает телеграм-канал "360". Актера вынесли на носилках без сознания.

Телеграм-канал Lift Shot опубликовал видео, на котором Ефремова достают из машины у здания суда. Актеру стало плохо перед очередным заседанием. Его буквально вели под руки.



Как пишет телеграм-канал RT, врачи подозревают, что у артиста подозрение на инфаркт или инсульт.

Все это произошло после новостей о том, что старший наследник умершего из-за аварии с участием Михаила Ефремова хочет получить с актера деньги. Мужчина подаст иск в суд с требованием выплатить ему 6,5 млн рублей. В эту сумму Виталий Захаров оценил нанесенный ему моральный вред. Заявление будет направлено в инстанцию уже сегодня, 11 августа.

Об этом сообщил адвокат потерпевшего Сергей Аверцев. При этом правозащитник отметил, что размер компенсации может быть увеличен. Он пояснил, что в СМИ не раз появлялись высказывания, порочащие честь и достоинство его подзащитного.

Речь идет о заявлениях со стороны представителей обвиняемого, а также от публичных людей. По словам Аверцева, в адрес Виталия поступали нелестные замечания, которые дали Захарову понять, что к нему относятся "как к какому-то ничтожному существу", передает телеканал "Москва 24".

Кроме этого, потерпевшую сторону не устраивает цирк, в который превратили судебный процесс. Претензии есть к адвокату Ефремова Эльману Пашаеву, позволяющему себе скандальные высказывания, отмечает "ФедералПресс".

Ранее "Утро.ру" делилось весомыми доказательствами вины актера. Александр Добровинский, адвокат потерпевшей стороны, заявил, что в его руки попало видео, подтверждающее, что Михаил Ефремов был за рулем в момент аварии.

