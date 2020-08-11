Появились детали госпитализации Ефремова

Появились детали госпитализации Ефремова
Михаил Ефремов. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Врачи вынесли его в бессознательном состоянии на носилках из здания суда

Во время четвертого заседания по делу смертельной аварии с участием Михаила Ефремова актеру стало плохо. Еще в самом начале он с трудом добрался до зала заседания – ему помогали идти сотрудники ФСИН, держа под руки. Позже к зданию суда пришлось вызывать медиков. 

Артиста выносили на носилках в бессознательном состоянии. Его отвезли в Боткинскую больницу. Как сообщило РИА "Новости", состояние Ефремова тяжелое. Его пришлось поместить в реанимацию. Врачи подозревают у актера инсульт. К нему не пускают никого из посетителей из-за карантина. 

Новости о том, что состояние Ефремова вызывает опасения, появились еще в понедельник, 10 августа. На дом артисту вызывали скорую два раза. Адвокат рассказывал, что у Михаила Олеговича есть некоторые проблемы с сердцем и масса других болезней, которые дают осложнения, но при этом он от госпитализации отказался и был намерен явиться в суд, чтобы поскорее закончились все разбирательства по делу с аварией. 

Из-за состояния артиста следующее заседание суда перенесли на утро 12-го числа.

Евгения НАГОРСКАЯ

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