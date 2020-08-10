Ефремов был за рулем: видео с места смертоносного ДТП попало в Сеть

Ефремов был за рулем: видео с места смертоносного ДТП попало в Сеть
Михаил Ефремов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Защита утверждает, что на записи артиста вытаскивают из водительского кресла

Александр Добровинский, адвокат потерпевшей стороны в деле Михаила Ефремова, обвиняемого в причастности к смертельному ДТП, произошедшему в Москве в июне, заявил, что в его руки попало видео, подтверждающая вину актера.

Юрист утверждает, что еще на прошлой неделе заявлял о наличии свидетелей по делу Ефремова. Он отметил, что есть очевидцы, которые четко заметили, кто вышел из машины артиста со стороны водительского сиденья.

Добровинский добавил, что смог получить видеозапись, на которой запечатлен момент, когда свидетели пытаются помочь Ефремову выбраться из авто. Артист находился именно со сторона водителя.

"На записи видно, что более никто из автомобиля не вышел", – рассказал адвокат в беседе с RT.

Ранее стало известно, что Ефремову потребовалась помощь медиков из-за подозрения на инсульт. Бригада скорой, прибывшая на вызов, не смогла найти оснований для госпитализации артиста. За утро Ефремову дважды вызывали врачей. Позже адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что у его подзащитного имеются проблемы с сердцем, однако он намерен прибыть на следующее судебное заседание.

Егор МАЛКОВ

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