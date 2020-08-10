Сын пожаловался на нарушение речи у звездного отца

Михаилу Ефремову потребовалась помощь медицинских специалистов. Однако прибывшие на вызов сотрудники скорой помощи не смогли найти оснований, чтобы забрать артиста в больницу. Об этом пишут СМИ.

Так, по данным журналистов, за сегодняшнее утро знаменитости дважды вызывали бригаду медиков. Сообщается, что Ефремову стало плохо, были подозрения на инсульт.

Как стало известно изданию Life, скорую вызывал сын артиста. По его словам, звездному родителю стало плохо, у него нарушилась речь. Однако специалисты не смогли обнаружить никаких симптомов болезни. Врачи предположили, что у артиста случилась транзиторная ишемическая атака. Такой приступ напоминает инсультное состояние, однако длится всего несколько минут и не опасен для здоровья.

Позже адвокат Ефремова дал официальный комментарий о состоянии здоровья своего подзащитного. Эльман Пашаев заявил, что у актера проблемы с сердцем, но он отказался от госпитализации и намерен завтра прийти в суд, пишет РИА "Новости". Во вторник, 11 августа, состоится очередное заседание по делу о смертельном ДТП.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Ефремов чудом не убил второго человека перед нашумевшей аварией. Один из свидетелей по делу сообщил, что в тот злополучный день его подрезала машина артиста, что могло привести к страшным последствиям.

