"Умрет в тюрьме": Охлобыстин назвал причину для условного срока Ефремову

"Умрет в тюрьме": Охлобыстин назвал причину для условного срока Ефремову
Иван Охлобыстин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист обещал всегда поддерживать попавшего в беду коллегу по звездному цеху

Иван Охлобыстин уверен, что Михаила Ефремова нельзя отправлять за решетку. Актер может не пережить заключения, и тогда страна лишится его таланта.

По словам писателя и популярного актера, самое подходящее для Ефремова наказание – это условный срок. Свое мнение Охлобыстин обосновал тем, что для виновного в ДТП артиста заключение закончится печально. В колонии-поселении он сопьется, а в тюрьме и вовсе умрет.

Напротив, при условном сроке актер сможет работать на благо общества – дарить людям свой талант.

В интервью РИА "Новости" Охлобыстин еще сообщил, что успел пообщаться с артистом. По его словам, тот находится в тяжелом состоянии и просится в тюрьму.

"Он как загипнотизированный. Он упивается своим страданием", – рассказывает Охлобыстин.

И заявил, что будет поддерживать Ефремова, несмотря ни на что. Тем более, что тот является крестным отцом его дочери Анфисы.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о состоянии здоровья знаменитого виновника ДТП. Артисту даже пришлось два раза вызывать скорую. Однако медики не нашли причин для госпитализации.

Ольга ФЕДОРОВА

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